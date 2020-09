“¿Cómo te voy a odiar?”: La particular reacción de “Kel” Calderón ante usuaria que se declaró a favor del Rechazo

El próximo domingo 25 de octubre se llevará a cabo el plebiscito para votar a favor o en contra de una nueva Constitución, y para determinar el mecanismo en que se redactaría esta nueva Carta Fundamental.

A raíz de este hecho que varios rostros de televisión ya han demostrado su favoritismo por cualquiera de las dos opciones, ya sea Rechazo o Apruebo.

De hecho, Raquel Calderón fue una de las figuras televisivas quien se mostró a favor del Apruebo, noticia que dio a conocer a través de su cuenta de Instagram.

Fue en este mismo espacio donde la modelo recibió un particular comentario de una usuaria, quien estaba por el “Rechazo”.

“Soy tu fan máxima pero Rechazo, no me odies porfi”, le dijo la internauta a “Kel”, quien no tardó en responder de manera categórica: “¿Cómo te voy a odiar? La base de un debate fructífero es entender que podemos tener posturas diferentes“, contestó Kel.

Asimismo, expresó que “está perfecto discrepar, mientras todos manifestemos nuestras opiniones de manera respetuosa”, declaró.

Revisa la publicación acá: