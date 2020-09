Denise Rosenthal reflexionó en publicación del 2014 sobre vestimenta feminista: “Seguimos casi en la misma”

La cantante nacional Denise Rosenthal es una activa usuaria de las redes sociales, donde constantemente comparte momentos de su día a día con sus seguidores, así como reflexiones.

Recientemente utilizó la plataforma para referirse a un polémico momento que vivió con la Dra. Cordero en el programa “Mentiras Verdaderas“, y ahora continuó con pensamientos de la misma línea.

“No hay nada malo con que usted pida que la traten con respeto y dignidad. No es egoísta, no es una exageración, y no debería ser una demanda imposible de cumplir para otras personas”, se dejó ver en una de sus últimas publicaciones.

Por otro lado, a través de sus stories, recordó una fotografía que ella misma realizó el 2014, en donde se aprecia a una mujer con un cartel en sus manos, el cual dice:” No me visto para provocarte, porque mi vida no gira en torno a tu pene. Supéralo“.

Sobre esto Denise redactó: “Del 2014 y seguimos casi en la misma“, aludiendo posiblemente a los comentarios que ha recibido tras el debate con la Dra. Cordero, así como desubicados comentarios que recibe en las publicaciones que comparte.

