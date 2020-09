El romántico mensaje de Francisca Merino sobre su relación amorosa con Andrea Marocchino

La relación entre Francisca Merino y Andrea Marocchino parece ir mejor que nunca, lo cual fue expuesto una vez más a través de las redes sociales por la comunicadora.

En este contexto la ex “Bienvenidos” redactó un extenso mensaje en una de sus últimas publicaciones, donde aseguró que no ha sido fácil llegar hasta donde está con el italiano.

“Todos me dicen q suerte encontrar el amor perfecto. La verdad es que me hice la suerte, se me desarmó todo, tuve q luchar con mis miedos y debilidades inconscientes, falta de amor propio… y decretar un amor sano, desinteresado y complementario… ya que lo perfecto es solo por momentos. Te amo amore mío”, redactó en la postal.

Andrea Marocchino, por su parte, le respondió: “Y yo a ti amore mio!!! Ti amo tantooo“.

Aquí puedes revisar la publicación de Pancha Merino: