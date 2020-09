Luli se fue en picada contra el Gobierno por no permitir abrir los gimnasios: “Aburrida de seguir entrenando en casa”

La exchica reality, Nicole “Luli” Moreno, no tuvo piedad para descargarse contra el Gobierno por la decisión de no abrir los gimnasios producto del coronavirus. La ex showoman entregó un sentido mensaje asegurando que el Estado prefiere tener a gente sin trabajo.

“Aburrida de entrenar en casa. Prefieren tener los gimnasios cerrados y tener sin pega a personas que se sacaron la mierda toda su vida estudiando y trabajando. Claro poh, se lavan las manos despidiéndolos, pero sí no se olvidan de cobrar la membresía todos los meses, aunque estén cerrados”, lanzó.

“Tan ignorante es ese Gobierno que no sabe el daño que está causando. Es mentira que nos cuidan, aprendan como en otros países, somos un aporte que no quieren”, agregó.

Este polémico posteo llegó a las más de 600 respuestas, teniendo comentarios apoyando a “Luli” y otros criticándola, producto de la gravedad de la pandemia del coronavirus y la imperiosa necesidad de cuidarse.