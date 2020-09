Alejandra Fosalba y sus deseos de tener un programa de vida sana: “Tengo mucho que aportar”

Durante los días de cuarentena la intérprete nacional Alejandra Fosalba ha logrado tener una pausa en sus labores, permitiéndose dedicarle más tiempo a la vida sana, tema que le fascina.

“La cuarentena me sirvió para ordenarme y, tener más tiempo para entrenar, ha sido fundamental. La actividad física me mantiene conectada con mi interior, positiva, sin ansias y duermo bien”, partió señalando a diario La Cuarta.

Sus ejercicios no los realiza sola, ya que sus hijas Fiona y Anya son sus fieles compañeras. “Somos muy unidas y compartimos varias cosas, quizás eso hace que estemos tan conectadas. La visión de ellas me hace estar atenta a lo nuevo“.

Pero no todo es completamente saludable, ya que Fosalba revela caer en tentaciones, aunque tiene horarios para comerlas. “Así acostumbro a mi cuerpo y no ando ansiosa todo el día. Por ejemplo, todas las noches como algo dulce, sé que no es el mejor horario, pero me encanta pensar en un pedazo de chocolate o alguna galleta“, expresó.

En la casa con mis niñas ❤️ @fiojaederlund @anyajaederlund



Respecto a nuevos proyectos, si bien la pandemia complica realizar nuevas actividades, la reinvención ha sido clave.

“De a poco empecé a reinventarme y tratar de no parar de crear. Así nació #PatuyPelado, junto al actor y amigo, Cristián Zúñiga, que eran micro historias de videollamadas que compartimos en nuestras redes sociales con el ánimo de reírnos. Ahora estamos muy cerca de sacar nuestra otra online”, relató.

Finalmente expresó que le encantaría tener un programa de vida sana, con el fin de “compartir tips y formas de vida que he ido descubriendo en estos 51 kilómetros recorridos. Tengo mucho que aportar ahí. De hecho, ya está en una carpeta mi experiencia con el tema; carpeta que empecé a escribir en cuarentena“.