El lamento de Cecilia Boloco por el tumor de su hijo Máximo: “Esa noche un pedazo mío murió”

La ex Miss Universo, Cecilia Bolocco, revivió uno de los momentos más complicados de su vida. La animadora de televisión reveló inéditos detalles de cómo ha sido luchar contra el tumor cerebral que afecta a su hijo Máximo.

En conversación con el programa “Con amigos en casa” de TV +, relató su experiencia. “Tuve un momento de desolación tremendo. A Máximo lo dieron de alta el lunes 19 de noviembre y a la semana volví y lo que me dijeron fue básicamente una sentencia, yo tenía que regresar a la casa, no le había dicho a Máximo que iba a la clínica y me reuní con ‘Pepo’ (su pareja)”.

“Cuando salí lo abracé llorando, no tan consciente de lo que me habían dicho y dije: ‘Máximo tiene que vivir’… esa noche un pedazo mío murió… parte de la Cecilia se fue para siempre, pero gracias a Dios murió una Cecilia que tenía que morir en ese momento”, agregó.

“La única forma que Máximo salga adelante es que yo esté a su lado convencida de que así va a ser y, así fue. Nunca más me volví a quebrar, no me permito entrar a ese túnel oscuro”, complementó.

Respecto a las personas que la acompañaron, tras haberse radicado unos meses en Estados Unidos por la salud de hijo, Bolocco expresó que “tanta gente que nos envió energía y muchas oraciones. Saliendo de la clínica, cuando habían operado a Máximo, yo quise dar una conferencia y era el día de su cumpleaños”.

“Todos le cantaron feliz cumpleaños. Fue tan emociónate, él se quebró en varios momentos con esto. Desde el primer minuto le dije que era una gran prueba, junto con haber sido una prueba grande, también ha sido el camino más bello de la vida”, cerró.

Cabe señalar que, Cecilia Bolocco y Máximo Menem, volvieron a Chile luego del tratamiento que se realizó en Estado Unidos, además decidieron ayudar a los niños con cáncer del país y se sumaron a la fundación “Nuestros hijos”.