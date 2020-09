“Son dos horas que me van a servir para desconectarme”: Las emotivas palabras de Daniel Fuenzalida tras regresar a su programa “Me Late”

A pesar del complejo momento familiar que enfrenta, luego de que su madre se contagiara de Covid-19, el animador Daniel Fuenzalida retornó a las pantallas de TV+ a su programa “Me Late”.

En el espacio, el conductor de televisión indicó que “gracias por haber mantenido estas dos semanas el programa al aire”.

A esto añadió: “Quiero aprovechar estas pantallas para agradecer la cantidad de cariño que he recibido estos días, las cadenas de oración por mi mamá, la gente del canal, todo el público, los conocidos, etc”.

En esta misma línea, aseguró que diversos rostros de la TV se contactaron con él tras lo sucedido con su madre: “No voy a dar nombres porque sería injusto. Han sido muchas las personas que me han entregado cariño para poder salir adelante”, aseguró.

Por último, aseguró que fueron sus seres queridos quienes lo motivaron a retornar al espacio de televisión: “Me lo pidió mi familia, mi hermano, mi papá y además echaba de menos estar en Me Late”, sostuvo.

“Son dos horas que me van a servir para desconectarme, como terapia que me hará muy bien. Obviamente siempre centrado en mi mamá (…) Ella me lo hubiera dicho: ‘Tienes que estar trabajando‘“, indicó.