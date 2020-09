Como “triste espectáculo” y “patético” calificó la periodista Monserrat Álvarez el debate entre Trump y Biden

A través de sus redes sociales, la periodista Monserrat Álvarez se refirió al debate efectuado ayer entre el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump y el candidato demócrata Joe Biden.

Cabe recordar que durante la noche del martes, ambos se enfrascaron en una discusión acerca de la crisis que ha dejado la pandemia de Covid-19 en la economía estadounidense.

“El no tiene plan para salud, comunica cosas que quiere hacer, pero no tiene nada, no tiene plan. Este hombre no sabe de lo que habla. En febrero (Trump) sabía la gravedad de esta crisis, sabía que era una enfermedad mortal. Deberías salir de tu búnker y del campo de golf e ir al Despacho Oval y encontrar lo necesario para salvar vidas”, fue parte de lo que dijo ayer el aspirante a la Casa Blanca.

Ante esto, la comunicadora no dudó en exponer su opinión frente a este debate y emitió un contundente mensaje a través de su cuenta de Instagram.

“Triste espectáculo. Patético. Cabros chicos a cachos en el patio del colegio. El problema es que el patio es la principal potencia mundial“, declaró Álvarez, junto a varios emojis simulando tristeza.

Revisa la publicación acá: