“Mi razón para querer ser una mejor persona cada día”: Cristián de la Fuente le dedicó emotivas palabras a la “mujer de su vida”

Hoy cumple una vuelta más alrededor del sol la persona más importante en nuestras vidas… la que convirtió una pareja en una familia, la que cada día nos da una razón para seguir luchando, la que con su sonrisa puede cambiar el peor de los días, la que siempre tiene una palabra de apoyo, la que me acompaña en todas mis locuras, mi partner de Ski, mi barra en los Ironman, mi wingwoman al volar, mi directora en el set, mi razón para querer ser una mejor persona cada día, la que me dio el regalo más grande del mundo al permitirme ser su padre y poder avanzar juntos en este viaje … Lau… eres la mejor hija del mundo mundial, que sean muchas más las vueltas que demos juntos alrededor del sol… hoy celebras en Chile en tu país como lo soñaste hace 365 días… los sueños SI se cumplen… y más a una MUJER tan hermosa como tú, a seguir soñado siempre… Te amo infinitamente infinito. Gracias por regalarme los 16 años más lindos de mi vida… vamos por más… por todo!! #8