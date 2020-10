“Siempre he pedido perdón cuando yo me he equivocado”: Mauricio Medina no pudo aguantar el llanto durante programa “Sigamos de Largo”

Un emotivo momento fue el que protagonizó el comediante Mauricio Medina durante el programa “Sigamos de Largo” de Canal 13.

El humorista abordó diversos temas en este espacio, refiriéndose particularmente a la relación que mantiene con sus 11 hijos.

“Tú tienes 11 hijos, ¿pensaste en tu más pequeña en esos momentos?”, le consultó Sergio Lagos, haciendo referencia al complejo período por el que pasó, tras permanecer hospitalizado debido a problemas de salud relacionados con su diabetes.

“No me gusta hacer este tipo de escándalos en la tele. Hay muchas razones por las que mi hija es súper importante. Primero, mi hija se concibió en un 14 de febrero“, comenzó expresando Medina.

A esto añadió que “para mí, mis hijos son todos especiales. A veces el trabajo te consume, el querer que estén bien te pasa la cuenta y te pierdes muchas cosas, como cuando empiezan a caminar, por ejemplo. Con esta pequeña he estado en todos sus procesos”.

Sumado a esto, indicó que “los papás siempre tendemos a creer que es poco lo que hacemos. Sólo el tiempo te dice si lo hiciste bien o lo hiciste mal. No hay nadie que te pueda enseñar ‘esto es lo correcto’ o ‘esto es lo incorrecto’. Me he equivocado con algunos, por supuesto… Soy un ser humano, y siempre he pedido perdón cuando yo me he equivocado“, declaró, sumamente emocionado.