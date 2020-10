El curioso “poema” de Amaya Forch en Instagram que desató teorías: “Para la piedra que me hizo tropezar”

La actriz Amaya Forch es bastante activa en las redes sociales, donde constantemente comparte momentos de su día a día con sus seguidores. En este sentido, compartió un curioso “poema”, en donde enseñó una lesión que se realizó, precisamente, en el dedo medio de la mano.

“Para la piedra que me hizo tropezar. La misma que dejó mi dedo morado. Aquella que me recuerda que sigo siempre avanzando. Por la que sentí miedo y dolor por un momento. Esa piedra que quedó atrás porque mi camino me lleva hacia adelante“, partió señalando.

Luego continuó: “Hay piedras que te hacen rodar. Hay piedras que se esconden en tus bolsillos. Hay piedras que aprendes a desechar. Y hay piedras que te ayudan a decir lo que sientes“.

La publicación sumó divididos comentarios, en donde los cibernautas expresaron su opinión sobre “tropezarse con una piedra”. “¿Quién será esa piedra?“, “¿Qué le pasó a tu dedo?” y “Buena reflexión“, fueron algunos de los mensajes que recibió.

Aquí puedes ver su publicación: