La reacción de Delfina Guzmán tras visitar su estatua en el Museo de Cera: “No me parezco en nada”

En el nuevo capítulo de “Sin Parche“, programa que es conducido por Santiago Pavlovic, se contó con la presencia de la actriz Delfina Guzmán.

La intérprete fue invitada por el programa de TVN a visitar algunos lugares de Santiago, entre los que se encontró el Museo de Cera de Las Condes, lugar en donde hay una figura de ella.

Tras ver la figura, la artista se mostró sorprendida y no dudó en entregar su opinión sobre esta.

“No, no me parezco nada. Un poco en la parte de abajo, pero los ojos no“, sostuvo la intérprete. “El perfil fíjate que es más parecido, más yo, pero es bien poco la verdad. De frente no me parezco”, agregó.

Por otro lado señaló: “Me siento importante, que cosa más rara la verdad“.

Aquí puedes ver la figura de cera de Delfina Guzmán: