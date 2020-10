Lo catalogaron de antihigiénico: Televidentes dieron “consejos” por problemas de Sigrid Alegría y Álvaro Morales en “Oye al Chef”

El pasado jueves se emitió un nuevo capítulo de “Oye al Chef“, en donde se contó con la presencia de los participantes Sigrid Alegría y Álvaro Morales, quienes fueron capitaneados por Ennio Carota y Yann Yvin.

Al inicio del programa debieron preparar un “sopaipleto“, luego un plato de fondo donde la centolla y el coco fueran los protagonistas.

Un problema que se repitió a lo largo del episodio, fue la dificultad que tuvieron los actores para encontrar las cosas en la cocina del set, algo que no pasó inadvertido por los televidentes.

Los espectadores criticaron que los elementos para cocinar, como la harina o los polvos de hornear, no estaban identificados, lo que obligaba a los participantes a olerlos, tocarlos o hasta probarlos.

Así, algunos cibernautas aseguraron que era una “falta de higiene“, ya que metían los dedos o la nariz a los productos, mientras que otros señalaron que fue bastante chistoso ver a los participantes buscando los ingredientes.

#OyeAlChefCHV

Jajaja no me voy a reír de Álvaro Morales xq no puede encontrar los polvos de hornear.

Yo hace poco le eché bicarbonato a un queque porque lo confundí cn el Royal jsjsjs pic.twitter.com/gZ4WsAgVuP

— Chica del sur (@lokitadlosgatos) October 2, 2020