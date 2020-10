Sin filtro: Pamela Leiva aclaró su relación con Coca Mendoza a través de Instagram

Pamela Leiva, a través de las redes sociales, permitió que sus usuarios le realizaran preguntas a través de Instagram, en donde los internautas le consultaron sobre su relación con Coca Mendoza.

Recordemos que ambos se conocieron hace ya 11 años en el reality “1810” de Canal 13, momento desde el cual cultivaron una relación que ha dado para rumores de que hay algo más que una amistad.

“Siempre pensé o sigo pensado que pasó algo más que amigos con el Coca Mendoza ¿Será verdad?“, fue una de las preguntas que recibió, ante lo cual la comediante decidió despejar las dudas.

“¿Sabís que? Harta gente me ha preguntado esto. Y me lo preguntan incluso en la calle: ‘Oye Pamelita ¿te comiste al Coca?’ No, no me lo comí. El Coca es como mi hermano. Lo que sí debo señalar, que una vez lo cuartee“, soltó sin filtro Leiva.