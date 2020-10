El “coqueto” comentario de Yann Yvin a Sigrid Alegría en nuevo capítulo de “Oye al Chef”

Sigrid Alegría y Álvaro Morales fueron los invitados al segundo capítulo de “Oye al Chef” de CHV. El espacio liderado por Yann Yvin y Ennio Carota vivió un “coqueto” momento protagonizado por Yvin y la reconocida actriz.

Los interpretes tuvieron que preparar un “sopaipleto” y posteriormente un plato de fondo con centolla, teniendo que usar el coco como ingrediente sorpresa.

Antes de la preparación de los platos, se generó un divertido momento. Yann se confesó de una manera muy particular con la actriz Sigrid Alegría.

«Quiero aprovechar este momento para decir muchas gracias a Sigrid por la película ‘Sexo con Amor’», afirmó el chef, desatando las risas de los participantes.

«Cuando yo llegué a Chile, hace 20 años, no conocía muy bien la cultura chilena, y gracias a la película, aprendí un poco, lo que no se ve o no se cuenta quizá, te hablo de los moteles, de los dobles discursos, de todo un poco», explicó Yvin.

«Chile al desnudo», respondió Alegría.

La conductora del espacio, Emilia Daiber, le preguntó a Yann cuál fue su escena favorita. La respuesta la entregó sin dudar: «La lavadora». Acto seguido vinieron las risas.

«Yann es muy coqueto, mire que conocer el chilenismo por ‘Sexo con Amor’. Yo creo que es parte de su coquetería», dijo Sigrid.

Para poner punto final, Ennio Carota aprovechó la instancia para bromear. «Disculpen la ignorancia, pero yo la estoy buscando ya, porque la quiero ver, déjame ver de qué se trata. La voy a guardar seguro», afirmó el chef italiano.

Puedes revisar el momento aquí.