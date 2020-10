Patricia Maldonado lapida a la televisión post 18 de octubre: “Entraron por un túnel de la dimensión desconocida”

Patricia Maldonado volvió a referirse al Estallido Social, esta vez para hacer un análisis de la televisión chilena.

En su programa transmitido por Youtube, “Las Indomables“, la expanelista de “Mucho Gusto” de Mega dijo que tenía una opinión drástica de la TV y que desde el 18 de octubre del 2019 todos hablan “exactamente igual”.

“Yo tengo una opinión bastante drástica respecto a la televisión. Yo creo que entraron por un túnel de la dimensión desconocida y de ahí no ha salido ni un hueón más. A nadie se le ocurre crear nada, nada, nada“, dijo en conversación con Catalina Pulido.

“De repente yo veo conductoras, no animadoras, bailando. Y uno dice ¿por qué? Si además no tienen gracia para bailar. Bailemos para hacer televisión de antes. No, no bailes na mejor, anda a sentarte. La televisión perdió el rumbo hace mucho rato“, sentenció.

“No puede ser que desde el 18 de octubre a esta fecha, hablen todos exactamente igual“, cerró la cantante.