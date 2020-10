“Algo que haga la Democracia Cristiana en este país”: La frase política que generó cómico momento en “La Divina Comida”

Chilevisión estrenó un nuevo capítulo de “La Divina Comida” este sábado, donde los invitados fueron el presidente de la DC, Fuad Chahín, el cantante Andrés de León y las actrices Lorena Capetillo y Elena Muñoz.

Fue esta última quien lanzó una frase que sacó carcajadas en un inesperado momento, cuando se percataron que había una araña.

“No me gustan mucho las arañas, pero esa es chiquitita. Yo las mato igual, nada de esas cuestiones de tirarlas para afuera. No me voy a quedar toda la comida con una araña ahí. Me muero“, dijo Muñoz, quien intentó matarla, pero sin lograrlo.

En estas circunstancias, Chahín se animó a matar al arácnido ante lo que Muñoz dijo: “Algo que haga la Democracia Cristiana en este país”.

“La mató con muchas ganas, porque era del Frente Amplio”, dijo sacando nuevamente risas de los demás comensales.

Chahín también se refirió al hilarante momento: “Tuvimos que cometer un asesinato en la primera noche de un arácnido, que yo la verdad, lo veía bastante inofensivo. Fue un asesinato por encargo“.