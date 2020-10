“A los 18 se va de la casa”: Hija de Camila Recabarren se robó las miradas en nueva publicación

Isabella, la hija de la modelo Camila Recabarren aparece constantemente en sus historias y los seguidores de la ex miss Chile están cada vez más pendiente de ella.

Así se hizo notar en la última publicación de la modelo este lunes, quien destacó cómo ha crecido su retoña.

“Las Recabarren ! 💖 enamorada de ella mal 🤪. Pucha Que crecen rápido 😒”, dijo Camila, para luego lanzar: “A disfrutar cada segundo, que a los 18 se va de la casa 🤣🤣🤣🤣 bromaaa ooooo 😜”, escribió con su conocido humor.

Sus seguidores no quedaron indiferentes: “Si yo fuera tu hija no me voy ni cagando”, “Tuvo su estirón la Isa 😱. Pero igual a ti, ambos muy lindas y coquetas 😉”, “Tan coqueta que es la Isa”, “hermosas”.

Revisa la publicación: