Belén Mora desclasificó su relación con Botota Fox y narró que no trabajaría con ella: “No me gusta”

Si bien todas parecieran tener una positiva amistad, la comediante Belén Mora y la transformista Botota Fox al parecer no tienen buenos lazos, lo cual fue dejado en visto en una entrevista que le realizaron a la “Belenaza“.

En el programa “Una y nos vamos”, conducido por Francisco Sanfurgo, Mora fue consultada si le gustaría trabajar en algún proyecto con la transformista, en donde la negativa no tardó en aparecer.

“No me gusta la Botota. No comulgo con su forma“, partió señalando Belén Mora, agregando que sí la encuentra muy profesional, y si la invitaran a trabajar en “Socias”, no tendría problema. “Si uno igual en la pega puede trabajar con gente que te caiga mal“, narró.