La emotiva celebración de Julio César Rodríguez a su hija Julieta: tuvo una especial compañía

Durante la jornada de ayer, el animador Julio César Rodríguez celebró de una especial manera el cumpleaños de su hija Julieta.

Cabe señalar que Julieta nació fruto de la relación de Julio César con Claudia Arnello, con quien terminó hace ya varios años.

A pesar de esto, al parecer ambos mantendrían una buena relación, puesto que decidieron pasar juntos el cumpleaños de la pequeña.

Fue el conductor de televisión quien compartió una serie de registros del momento en su cuenta de Instagram, donde también publicó diversas fotografías junto a su expareja.

Además, el animador le dedicó una emotiva publicación en la misma red social junto a su hija, a quien le expresó conmovedoras palabras.

“Esta fotito es a las 00.01 minuto de tu cumpleaños número 11 y espero guardarla toda mi vida. Desde que llegaste has iluminado nuestro camino con tu alegria y cariño infinito!!! Cuando eras muy pequeña no te podías despegar de mis brazos. Hoy recuerdo esas noches paseándote en brazos para dormir. Hoy te agradezco que seas mi compañera, mi gran amor, que me apañes en todas y esas caminatas o escapadas que nos hacemos dónde nos contamos todos los secretos y los sueños! En mi corazón por siempre”, declaró Rodríguez junto a un registro en compañía de su hija,

Revisa acá algunas fotografías de la celebración: