“No abuses del botox”: Karen Bejarano recibió ácido comentario y respondió con extenso mensaje

En una de sus últimas publicaciones en redes sociales, la cantante Karen Bejarano recibió un ácido comentario sobre el aspecto de su rostro, de parte de una internauta.

Todo se originó en una fotografía publicada por la artista, donde luce su rostro con tonos “naturales” de maquillaje. No obstante, esta postal llamó sumamente la atención en una usuaria, quien no dudó en criticarla.

“No abuses del botox, no es necesario 👍“, expresó una seguidora de la cantante en la plataforma de Instagram, comentario que generó diversas reacciones en la red social.

Una de estas reacciones fue la de Karen, quien respondió de la siguiente manera: “Primero botox no me he puesto. Segundo, no opinemos sobre el aspecto del otro si no nos gusta“.

Asimismo, declaró que “se normalizó durante mucho tiempo esa mala costumbre de dar opiniones sin ser pedidas y ya es hora de cambiarlo. Ah, y te cuento que el botox se utiliza para paralizar los músculos y así prevenir o diminuir las arrugas o líneas de expresión”, dijo finalmente.

Revisa la publicación a continuación: