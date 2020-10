“Todo este tiempo me he mantenido en secreto”: Marlene de la Fuente aborda infidelidad de Iván Núñez con mujer brasileña de 27 años

View this post on Instagram

Sólo tengo palabras de agradecimiento hacia ustedes querid@s amig@s🙏❤️ . Desde hace un tiempo atrás y hoy especialmente me cobijo con mis enanitos, familia y amigas en un ambiente de mucho amor, paz y tranquilidad. . . Por favor 🙏 les pido no especular cosas que no he hablado. Todo este tiempo me he mantenido en secreto y no me he referido a mi separación. Lamentable tarde o temprano las cosas salen a la luz y hay cosas que son evidentes y están fuera de mi alcance. No puedo ni tengo cómo pararlas. Espero que entiendan por favor. Lo último que se supo me enteré de la misma manera que se enteraron ustedes. Incluso al mismo tiempo. . Quiero que sepan que estamos muy tranquilos y enfocados en lo más importante… amarnos, abrazarnos y saliendo de las responsabilidades escolares, hogareñas entre otras☺️🙃☺️ . . Sigo adelante como siempre y encantada de la vida. Con las mejores energías que llegan de todos lados. Somos un equipo de amor. . Gracias infinitas Que tengan una feliz semana🙏🏾❤️🕊