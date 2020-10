“¿Cómo te atreves a engañarme?”: Camila Recabarren encara a Pamela Díaz por supuesta relación con Jean Philippe Cretton

Hace algunas semanas, se comenzó a acrecentar el rumor sobre una supuesta relación amorosa entre la animadora Pamela Díaz y el periodista Jean Philippe Cretton.

Esto, porque en una transmisión en Instagram, Pamela llamó “amor” al periodista de Chilevisión, lo que generó diversas reacciones en la web.

Una de estas reacciones la protagonizó la modelo Camila Recabarren, quien es íntima amiga de Díaz. En este sentido, la exchica reality decidió bromear con lo sucedido y encaró a la animadora chilena.

Mediante su cuenta de Instagram, Camila expresó que “Tengo mi corazón roto porque escuché el audio de la Pamela Díaz ¿Y cómo te atreves a engañarme a mí? No, esto lo vamos a tener que arreglar ¡Miren Jean Philippe! Tú eres mi mujer“, dijo, aludiendo a la eventual relación entre Pamela y el comunicador.

Ante esto, Díaz decidió responder mediante su cuenta personal de Instagram, donde señaló que “amiga, no estés triste, por favor. Si nosotras no podemos estar juntas, entiéndelo. Y el culpable no es Jean Philippe. Te voy a ir a ver. Vamos a hablar estas cosas en persona. Ah no, nica. Me daría miedo ¡Qué miedo!”, contestó la animadora.