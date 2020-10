Maly Jorquiera desclasificó “elegantes” fotografías de su embarazo: solo recibió elogios

View this post on Instagram

Un día estábamos en las @milftvmas y mi amada, creativa, mi Miss 17 favorita @clonserva dice “Hagamos unas fotos sexys chiquillas” Yo le digo: Hija, miradme, heme aquí, ocservame bien, tengo 7 meses de embarazo, ni la pupila tengo sexy hija, parfavar!! Y… las hicimos po 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 Y son el mas lindo recuerdo fotográfico de mi embarazo 😍🙌🏻💓❤️ Mi amada @yazminvasquezpuali me puso la bata de colores, por que un peto y una mini sexy no entraban 🤣🤣🤣🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️ Mi amada @carlitapestanas nos maquilló hermoso, como la seca que es y @jonathanarriagadaphoto hizo su arte y logró estas fotos hermosas!! 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻😘😘😘😘❤️❤️❤️ y @pollolibre66 sin saber colaboró con la chaqueta de terno que le sacamos de su closet 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🥰🥰🥰🥰🥰 #mamaly PD: En seis días más mi Luquitas cumple tres años y me pongo una tonta sentimental 🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🤪🤪😘😘😘😘 Buen día tesoros vivos!! #fuerzachile #fuerzamundo #teamoporotin #freireteamo 😘❤️ #graciasalavida