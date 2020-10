Así fue el debut de Rocío Marengo en MasterChef Argentina: nervios le jugaron en contra y terminó llorando

Rocío Marengo llegó a los último episodios de “MasterChef Celebrity Chile“, programa de Canal 13 que tuvo bastante éxito. Y todo apunta que la trasandina quiere aumentar su experiencia culinaria, pues recientemente se unió a la versión argentina del programa.

El pasado martes fue el debut de Marengo en el programa, y al igual que en la versión nacional, la argentina no pudo con la desesperación y rompió a llorar tras no superar un desafío.

“Parto con una presión de locos, todos me dicen vos llegaste a la final, pero no sólo hay que cocinar, también hay que manejar la presión del tiempo y la cabeza. Hoy tengo mucho más que perder que cuando llegué al de Chile”, relató la cocinera a LUN.

El nerviosismo se debió a que el primer desafío fue la “caja misteriosa“, donde a Marengo le tocó trabajar con calamar. “Tenía clara la receta, per los nervios me jugaron en contra”, sostuvo.

“Lo que pasa es que me trae suerte. Yo antes tenía una coraza muy grande, pero hace un tiempo me dejo llevar. Estos formatos logran sacar mi esencia, aparte que a mí me gusta la cocina y si me va mal sufro, no me da lo mismo“, afirmó la trasandina.

Respecto a su llanto, explicó: “Llorar no es lo que más me gusta, pero tampoco me da vergüenza porque siento que está bueno dejarte llevar por las emociones, y si lloro, lloro y si me río, me río. En el de Chile lloré en el primer capítulo y llegué a la final, voy por el mismo camino, así que olvidáte“.