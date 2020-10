Belén Soto se consagra como la única chilena nominada como “Influencer latino del año 2020” en los “E! People´s Choice Awards”: así se puede votar por la actriz

View this post on Instagram

Wow!!! Les quería contar que hoy recibí una gran noticia: Me nominaron como Influenciador Latina del año en los People Choice Awards. Soy la única representante de Chile. ¡Qué orgullo… esto es muy emocionante! Comunicar es mi pasión y hacerlo a través de la actuación, de mis libros y de las redes siento que puedo conectarme e inspirar a muchas y muchos, sobre todo con lo que más me motiva hoy: Mujeres 💜✊🏼 Quiero compartir esta nominación con cada uno de ustedes, nada de esto sería sin su apoyo y sobre todo buena onda. ¡Felicidades también a los otros nominados del continente! La votación comienza hoy y pueden votar hasta el próximo 14 de noviembre. #belensoto #pcas #influencerlatino @peopleschoice