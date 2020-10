“Tampoco te puedes meter en el bolsillo ajeno”: Diana Bolocco recibió duros mensajes por su postura respecto a un segundo retiro del 10%

Los rostros televisivos están cada vez más expuestos en redes sociales, donde sus seguidores enaltecen o critican sus opiniones.

Esta vez le ocurrió a Diana Bolocco luego de que se refiriera al proyecto de algunos diputados que permitiría un segundo retiro del 10% de la AFP.

“Te me caíste Diana, qué fome que no apruebes el segundo 10 % ciento para la gente que lo esta pasando mal”, “por qué no apruebas el retiro?”, “Como le piden a esta mujer que este a favor del retiro?”, “Pucha me gusta tu manera de ser , pero tampoco te puedes meter en el bolsillo ajeno, yo quiero mi plata de la AFP… como toda clase media no he recibido ningún bono”, fueron algunos comentarios en su contra.

Pese a ello, también recibió comentarios sobre su outfit primaveral que mostró con mariposas: “Regia y simpática”, “estupenda”, “muy linda, qué suerte tiene Cristián”.