“Hay un tema que tenemos que abordar”: La dura reflexión de José Antonio Neme por caso de Carolina Fuentes

El panelista de “Hola Chile”, José Antonio Neme, realizó un descargo luego de que se confirmara la detención del último hombre que vio con vida a Carolina Fuentes, Ricardo Neira, quien será formalizado por el delito de femicidio este viernes.

Recordemos que la mujer se encontraba desaparecida desde junio, y el pasado lunes su cuerpo fue encontrado en el río Ñuble.

En este sentido el exintegrante de “Mega” lanzó una dura reflexión: “Que es más estructural y nacional que este caso en particular (…) Me parece brutal que en Chile sigan muriendo mujeres de esta manera, porque no es la primera vez, y que luego el asesino con un cinismo y un descaro que a mí me impacta, aparezca frente a los medios de comunicación, se pasee en una camioneta… Me recuerda al asesino de la niña Maciel, me recuerda al asesino de Alto Hospicio y de tantas otras mujeres“.

Por otro lado expresó: “Algo está pasando en la sociedad chilena, esto no se puede permitir. Algo pasa que esta escena la hemos vivido antes. Al escuchar a este señor Ricardo, con esa frialdad (…) me parece que efectivamente hay un tema que tenemos que abordar en términos sistémicos”.

“Cuántos otros femicidios hemos vivido, donde no termina con la investigación y con la administración ineficiente de la justicia (…)Además, con el cinismo del criminal que, a veces, ya sentenciado, le toma el pelo y se ríe de la sociedad durante un buen tiempo”, cerró el periodista.