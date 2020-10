Kika Silva y su nuevo proyecto televisivo junto a José Miguel Viñuela: “Es una instancia donde uno puede jugar, ser quién es, desordenarse, reírse y eso es muy interesante”

Un nuevo programa se tomará las pantallas de Mega próximamente, llamado “Desafío Millonario”, un espacio lúdico donde los televidentes podrán concursar y ganar dinero, en medio del complejo momento que enfrenta el país debido a la emergencia por el Covid-19.

Los conductores elegidos para liderar este espacio serán José Miguel Viñuela y Francisca “Kika” Silva, quienes se encargarán de entretener a la audiencia con un novedoso y dinámico formato de programa.

Para José Miguel Viñuela, ser llamado para conducir este programa “es un voto de confianza de parte del canal, en estos meses que han sido bien difíciles, de mucha reflexión, de mucho compartir en familia”.

Por su parte, para la animadora chilena Kika Silva, este nuevo desafío es sumamente “positivo” para el momento que estamos viviendo a causa de la emergencia sanitaria, según comentó en entrevista con Radio Agricultura.

¿Cómo fue el momento cuándo te llamaron para asumir este nuevo desafío?

Consultada respecto a la propuesta presentada por Mega, María Francisca explicó que “ese momento fue de mucha felicidad. Es un programa que claramente es muy positivo para el momento que estamos viviendo, y es algo que todos necesitamos: distraernos, pasarlo bien, estar en familia, jugar, ganar dinero, así que estoy muy contenta de poder tener la oportunidad de conducir este programa“.

En este sentido, explicó que lo que más le agrada es que “es una faceta también entretenida, una instancia donde uno puede jugar, ser quién es, desordenarse, reírse y eso es muy interesante”.

¿Podría ser un programa de distracción en tiempos de pandemia?

“Sí, definitivamente es un programa muy indicado para el momento que estamos viviendo. Insisto en que todos necesitamos esto hoy en día, despejar la mente, olvidarnos por un segundo de los problemas propios y los problemas del país y bueno los problemas mundiales también”, sostuvo la animadora. “Así que es un momento creo muy apropiado para que salga un programa así al aire”, complementó.

¿Qué opinas de trabajar con José Miguel Viñuela?

Sobre su dupla televisiva, la conductora de televisión aseguró que “trabajar con el José la verdad es que es un agrado. Yo ya lo conozco, no por trabajo, o sea no me ha tocado compartir escenario con él, pero sí por otras instancias y la verdad es que le tengo mucho cariño“.

“Trabajar con la experiencia que tiene él y con lo entretenido que es, va a ser un gran momento, un gran desafío y algo realmente muy bueno en mi carrera”, concluyó la animadora.