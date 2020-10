“Me han vuelto las crisis de pánico”: Daniela Castro habló sobre su salud mental

La influencer Daniela Castro en más de una oportunidad se ha referido a su salud mental, tema que nuevamente tocó a través de las redes sociales en una reciente publicación.

En la imagen que compartió en Instagram señaló que desde su juventud sufre de crisis de pánico, patología que la tiene bastante afectada en la actualidad.

“Estos días me han vuelto las crisis de pánico que hace muuuucho no me pasaba… y mi sensación es como: ‘¿otra vez? Noooooo’ Y bueno si, otra vez”, partió señalando en el extenso texto.

“Me gusta ser honesta con ustedes, me gusta visibilizar algo que a veces uno guarda por vergüenza y solo genera más ansiedad”, agregó.

Luego continuó: “Mi primera crisis de pánico fue a mis 17 años y fue horrible, pasé de ser alguien que amaba salir de mi casa e ir a la universidad a no poder poner un pie fuera de mi depto porque el mundo se me venía encima”.

“De ahí estuve 6 años con crisis de pánico y no lograba entender el origen de éstas. Lo peor era que cuando tomaba copete me sentía tranquila y sin miedo, ése era mi escape a la angustia que vivía durante el día, pero eso traía al otro día una ansiedad mayor. Y así pasé años“, expresó.

Finalmente relató: “Me considero una mujer feliz, positiva y tiradora para arriba. Con el tiempo he ido entendiendo que mi personalidad impaciente y perfeccionista me juega una mala pasada, he comprendido que tengo que confiar en mí, disfrutar el proceso, vivir el presente y escuchar mi cuerpo. El intento de control solo produce más descontrol“.

Aquí puedes ver su publicación: