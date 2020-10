Daniela Aránguiz no oculta su “atracción” hacia Jordi Castell: “Es como el vino”

La modelo nacional Daniela Aránguiz será la próxima invitada a “El Aperitivo” programa que conduce Jordi Castell y se transmite a través de la cuenta de Instagram @revista_velvet.

Sobre esto habló con La Cuarta, donde entregó curiosas declaraciones sobre el exanimador de TV, señalando que es su amor platónico.

“Siempre se lo he tirado como talla, desde que trabajamos en Maldita Moda, generamos esa confianza, y siempre le decía lo mismo“, partió señalando.

En esta línea la exchica “Mekano” expresó ante el encuentro que tendrán en el programa en línea: “Ahora como me invitó a su programa y me va a mandar algunas cositas, será como tener una cita con él“.

“A mí me encanta su personalidad, cómo es él cuando realmente lo conoces, es una persona maravillosa“, expresó sobre las virtudes de Castell.

Por último expresó que “Jordi es un hombre que tiene muchas cualidades que a mí me llaman la atención. Una de ellas es lo estupendo, guapísimo, es como el vino. Y su personalidad, simpático, simple, a él no le importa si se tiene que tomar un café en una plaza, eso me encanta”.