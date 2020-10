Oriana Marzoli sorprendió en las redes sociales con nueva intervención facial: “Quiero ir de a poco”

Frecuentemente Oriana Marzoli sorprende a sus seguidores con diversas publicaciones en sus redes sociales, y esta vez no fue la excepción.

Esto, luego de que la venezolana enseñara la nueva intervención estética a la que se sometió, la cual afectó a su rostro.

La exchica reality, al igual que muchos, busca retrasar la aparición de arrugas, por lo que se realizó un procedimiento para disminuir su notoriedad. “Me he venido a que el doctor Córdoba me ponga un poco de baby bótox para que esto no se note“, relató a través de stories de Instagram.

An la misma expresó: “Al final sólo me lo han puesto en el entrecejo porque soy un poco miedica y es la primera vez que me lo hago, así que quiero ir poco a poco“.

Aquí puedes ver las publicaciones de Marzoli: