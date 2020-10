Yuli Cagna enseñó sus estrías con orgullo y narró qué intervenciones faciales se ha realizado

La exchica reality Yuli Cagna es una activa usuaria de las redes sociales en donde cuenta con una gran cantidad de seguidores, los cuales ganó tras su paso por “¿Volverías con tu ex?”.

En este sentido Cagna realizó un “preguntas y respuestas” en donde los cibernautas le consultaron si tenía estrías, a lo que ella se sinceró: “Obvio! Muchísimas“, redactó, publicando una imagen de estas.

Por otro lado también le preguntaron sobre cambios e intervenciones estéticas, a lo que Yuli se sinceró. “Me caes muy bien, eres muy bella. Pero tu carita es distinta al reality ¿Te hiciste algo?”, le preguntaron, y ella respondió: “Esto es un filtro. Del reality pasaron cinco años, envejecí, adelgacé“.

“Me puse bótox y me puse labios. Eso es todo lo que pasó entre estos cinco años porque ahora lo están re dando. No es que es ahora”, agregó luego.

Finalmente sumó: ““Ah no, para. Casi que me olvido. También me hice los dientes. Esto fue el mejor cambio de mi vida desde el reality ahora. Los amo”.

Aquí puedes ver la imagen que compartió: