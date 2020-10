Antonella Ríos se refirió a los problemas mentales y desclasificó parte de lo que ha sufrido

No hay duda que la pandemia del Covid-19 ha aumentado la ansiedad y los problemas de salud mental de la población en general. El día de ayer se celebró el Día Mundial de la Salud Mental, contexto en donde múltiples rostros hablaron sobre este tema, siendo una de ellas Antonella Ríos, que compartió declaraciones sobre este tema.

La actriz a través de Instagram compartió un extenso texto en donde desclasificó problemas que ha sufrido. “Desde muy chica siempre recuerdo esa sensación constante e intranquilidad en mi mente“, confesó Ríos. Asimismo, agregó que «siempre me sentí́ nerviosa en la situación que fuera”, narró.

Luego continuó: “Yo sentía que se esa manera podía enfocarme en otras cosas y poder sobrellevar esa sensación profunda de inquietud interna ,siempre me sentí nerviosa en la situación que fuera , crecí me transformé en adulta pero esa sensación de inquietud no me dejaba descansar”.

“Hoy tengo problemas para descansar , concentrarme y estar en paz. Siempre pensé que podía sobrellevarlo con la convicción de que debo ser feliz porque todo está ok. Pero es algo más profundo y esclavizante que no te deja tranquila. Creo que jamás he logrado esa calma que tanto deseo“, sumó.

Tras esto desclasificó una crisis que recientemente vivió: “Ahora como una mujer mayor debo tomar algunos remedios que me estabilizan y me producen estar en Calma para así poder tomar mejores desiciones y vivir una vida más armónica. Hoy tuve una crisis de angustia y sentía mucho pánico , sensación de peligro , miedo , taquicardia y el estómago apretado“.

“No se puede vivir así , estoy en proceso para lograr sobrellevarlo. Hoy más que nunca debemos poner acento en estas heridas que nadie ve y que uno guarda para no ser juzgado o tratado como alguien con “problemas”.

Por último expresó: “Todos tenemos derecho a sentirnos preocupados por alguna situación , pero cuando esto es constante y afecta nuestra vida cotidiana hay que poner atajo #diainternacionaldelasaludmental. Cansa hacerse la súper poderosa“.

Aquí puedes ver su publicación: