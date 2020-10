Tommy Rey se unió a las redes sociales a sus 76 años: “Me dicen que tengo hartos seguidores”

El popular cantante Tommy Rey demostró que “nunca es tarde” para unirse a las redes sociales, pues a sus 76 años se unió a Instagram.

“Me la hizo mi hijo (Mauri, de 47 años) que me pidió que le mandara fotos y por lo que me han contado ha sido positivo. Me dicen que tengo hartos seguidores y varios artistas me han mandado saludos“, partió señalando el artista a LUN.

En la plataforma publica diversas postales con personajes de la música y el espectáculo, siendo Antonio Vodanovic, Cecilia Bolocco y Pedro Fernández solo algunos de los que aparecen en su cuenta personal.

“Es bien agradable, son bonitos recuerdos”, aseguró el cantante, señalando que una de sus postales favoritas es una junto al cantante Raphael. “Me di ese gusto. Fue en una Teletón anterior. Me acerqué porque nuestros camarines estaban frente a frente y le dije ‘buenas noches, mire yo soy cantante de música tropical acá, tengo una orquesta. Discúlpeme que lo moleste, ¿nos podríamos tomar una foto?“.