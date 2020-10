La defensa de María José Illanes tras ser catalogada de “mañosa” en “La Divina Comida”: “Es parte del show de la TV”

En el último capítulo de “La Divina Comida” la actriz María José Illanes recibió múltiples críticas tras ser catalogada de “mañosa” con la comida, lo cual se dejó ver en la plataforma de Twitter.

Si bien el capítulo se grabó el año pasado, los participantes de este episodio recuerdan bien sus actos, y es por es que la intérprete decidió responder a los mensajes que recibió.

“Lamentablemente por un tema de edición y el tiempo que dura el programa, se perdieron varios temas, juegos y cosas entretenidas que fueron ocurriendo… eso es una pena porque realmente lo pasamos increíble”, partió señalando en una extensa publicación.

Luego continuó: “Por otro lado, algunos me han comentado que fui media mañosita, pero no hay que olvidar que esto es un programa de TV, donde la edición hace lo suyo y donde también recalcan lo que quieran recalcar y si bien hubo cosas que no comí, jamás influyó en las notas que puse, ni en lo agradecida que estuve cada noche en la casa de mis compañeros… al contrario”.

“Jamás me imaginé que por edición me iban a dejar como mañosa si sólo dejé unas frutillas que no me gustaron y corrí a un lado los choritos. En fin… es parte del show de la tevé“, explicó María José Illanes.

Finalmente expresó lo que más rescató del episodio, señalando que se había “sacado la cresta para cocinarles ricos y eso se transmitió, porque gané (realmente estaba increíble), como también se transmitió eso delicioso que tiene mi hogar cuando invito a mis amigos y seres amados. Gran reencuentro mi estimado @rodrigojarpa y haber conocido a @carlostejos fue lo mejor del mundo. Besitos a todo el equipo maravilloso de @ladivinacomidachv @mjbellop“.

Aquí puedes ver la publicación: