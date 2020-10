Millaray Viera “conquistó” las redes con elegante transparencia: fotografía fue sacada por su novio

View this post on Instagram

Oye, pero y esta quién se cree?🤭😳😂 Mi fotógrafo personal más lindo que el sol insiste en tomarme fotiwis en mi casa, pone luces de colores, yo pongo esas caras que les copio a las modelos y nos matamos de la risa hasta el dolor de guata. Sigo siendo una outsider en esto, definitivamente😂❤️ 📸 @chinosepulvedam