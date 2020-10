Así es la guapa y joven pareja de Amaro Gómez-Pablos: tendrían más de un año de relación

En una nueva emisión del programa “Me Late” de TV+, la periodista Cecilia Gutiérrez afirmó que el comunicador Amaro Gómez-Pablos estaría en una nueva relación amorosa, hace un año aproximadamente.

En el espacio, la comunicadora afirmó que Amaro está en pareja “por lo menos del año pasado. Este año se fueron a vivir juntos, pero llevan harto tiempo en pareja“, sostuvo.

Asimismo, la periodista señaló que la nueva pareja de Amaro se llamaría Fernanda Valdivia, y que en su cuenta de Instagram se identifica como una de las fundadoras de “Proyecto Infancia”, una iniciativa que tiene por objetivo contribuir al desarrollo personal de niños y niñas mediante programas de juegos.

Por su parte, el conductor de “Me Late”, Daniel Fuenzalida, sostuvo que “ella se ve más joven que él, me dicen que es de Puerto Varas, vive en Santiago, y además en su introducción en Instagram, un dato pequeño, ella dice ‘apruebo’. Está por el apruebo, lo dice en su Instagram”.

Mientras que el panelista Sergio Rojas sostuvo que “ella pone que está en una relación, es madre, practica buceo, es amante del mar y mira el dato que te voy a dar, es alumna de bikram yoga, hace arte terapia y está certificada”.

Consultado al respecto, Amaro señaló que “no me pronuncio en torno a mi vida privada de manera pública por consideración hacia mis niños. Creo que es preferible administrar las emociones familiares así, en reserva. No me verás publicitando que estoy soltero y tampoco si estoy con alguien“, dijo en conversación con Glamorama.

Según el portal “Te Caché“, esta sería la guapa pareja de Amaro: