La respuesta de Karol Lucero ante críticas por utilizar una biblioteca falsa: era un pendón

Durante esta semana el nombre de Karol Lucero se volvió a tomar las redes sociales, luego de que el ex integrante de “Mucho Gusto” apareciera en un video remoto con un pendón de fondo con la imagen de una biblioteca.

Esta imagen se viralizó en twitter, donde las críticas no se hicieron esperar y los cibernautas incluso lo tildaron de “cuma” por utilizar una falsa biblioteca.

La biblioteca de este funeque se ve falsísima pic.twitter.com/QXYTXIkFz2 — LaKatybé (@katybecker) October 12, 2020

No obstante, Karol Lucero no se quedó callado ante las críticas y respondió a través de la misma plataforma: “Es un regalo de unos emprendedores que no tengo motivos para menospreciar como lo hacen ustedes. Gracias por interesarse en mi vida, quizás no tienen nada mejor que hacer, es lógico, no los culpo; pero al menos opinen cuando sea un tema relevante, no por lo que hay en mi casa“.

Aquí puedes ver su respuesta: