“Lamentable que algo así perturbe a personas”: La furia de Antonella Ríos en Instagram por “censura” a fotografía donde aparecía desnuda

Hace unos días subí una foto que objetivamente era poderosa y elegante Pero la comunidad me la reporto por considerarla muy fuerte y con un alto contenido sexual Hasta qué punto una foto creada por artistas y un tremendo equipo con mucho trabajo y esfuerzo va a ser Censurada? Reportada por personas que seguramente consume algún tipo de contenido sexual o erotico y se pegan en el pecho por tamaña obtenidades Me parece lamentable que algo así perturbe a personas que les falta , cultura ,tino y una mentalidad consistente Eso