Periodista de “Aquí somos todos” sufre dura pérdida de un ser querido en el día de su cumpleaños: su mensaje fue desgarrador

Te fuiste para mi cumpleaños viejo. A partir de ahora, cada vez que sople mis velas, soplaré por ambos. Seguirás vivo en el amor por los animales que nos heredaste y cuando le enseñe los nombres de los pájaros a mis hijos y a mis nietos. O a silbar con un pasto grueso tirante entre los pulgares. Ahora descansa Tatín. Fuiste un gran abuelo 💖