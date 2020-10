“Siempre se te hace. Por eso no ganaste Masterchef”: El tenso momento entre Raquel Argandoña y Carlos Zárate

Esta mañana el matinal Bienvenidos de Canal 13 abordó la portada del diario La Cuarta por una posible candidatura a la alcaldía de Viña del Mar por parte de Raquel Argandoña.

En ese contexto, la animadora aclaró que el día de ayer hizo un móvil desde Valparaíso y algunos del equipo se dieron cuenta que la gente la quería, lo que también fue rescatado por el diario nacional. Sin embargo, eso no era motivo para ser candidata, según Argandoña.

“La política la dejé de lado. Quiero disfrutar los pocos años que me quedan si es posible, nada más”, dijo.

En medio del diálogo con Tonka Tomicic, Amaro Gómez-Pablos, Gianfranco Marcone y Carlos Zárate, el periodista internacional tomó la palabra.

“Los candidatos tienen que decir la verdad siempre“, disparó Zárate, a lo que Argandoña respondió: “Yo siempre la he dicho”.

“¿Miente la prensa o la prensa está diciendo la verdad“, insistió el ex participante de “Masterchef Celebrity”.

“No, yo creo que no miente la prensa. Pero se malentendió una broma que yo pude haber dicho”, respondió la mamá de Kel y Nano Calderón.

“No poh, Raquel. Está jugando como en el fútbol: te ataco por la derecha, pero salgo con la izquierda. No, ¿miente o no miente la prensa hoy?”, insistió Zárate ante una mirada más seria de Argandoña.

“Está mal planteada tu pregunta, Carlos, porque yo ayer dije: ‘Ay, podría ser alcaldesa de Viña’. Era por el cariño de ese momento, pero no porque lo tenga en la cabeza”, agregó Argandoña.

Para llamar a la calma, Tonka Tomicic dio el pase para el resto de los panelistas y preguntó si Raquel tenía alguna oportunidad de volver a la política.

Zárate se excusó de inmediato y dijo que acababa “de sufrir un dolor de cabeza muy fuerte. Yo creo que Amaro puede contestar eso mejor que yo”.

Argandoña no esperó y disparó de vuelta: “Ay Carlos, ¿por qué siempre se te hace cuando tú tienes que contestar algo?”.

“Ojo Raquelita, a mí no se me hace. Pero soy dueño de contestar lo que me preguntan, igual que usted”, respondió el periodista.

“Por eso no ganaste MasterChef. Oye Carlitos, por eso no ganaste MasterChef porque la gente en su casa se da cuenta”, remató Argandoña.

Zárate, sin embargo, bajó la intensidad y dijo que no ganó Masterchef porque “no sé cocinar e hice lo que pude”, a lo que Argandoña respondió “no, si lo hiciste bien”. Luego volvieron a tratarse con humor.

