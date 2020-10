El tenso round en vivo de Cathy Barriga y Gonzalo Ramírez: “Usted es periodista”

Durante el último tiempo se denunciaron múltiples fiestas en el parque comunitario de Maipú, por lo que el matinal “Buenos Días a Todos” se contactó con la alcaldesa de la comuna para aclarar la situación.

En este sentido la alcaldesa expresó: “Nosotros somos un municipio, la seguridad municipal colabora con la policía. Son personas comunes y corrientes que apoyan esta seguridad (…) quienes intervienen y tienen las competencias son las policías“.

“Es lamentable que siempre se culpe a los municipios y a los alcaldes de la falta de seguridad. Estamos en un año muy complicado, donde se rompieron cámaras, se quemaron módulos (…) nosotros hemos estado desde el día 1 trabajando por la seguridad. Comprando tres cuareteles móviles, hemos implementado distintas técnicas“, expresó.

Tras escuchar las palabras de Barriga, el conductor del espacio, Gonzalo Ramírez, la interrumpió: “Alcaldesa, para que sea conversación…“, lo cual fue interrumpido por la jefa comunal.

“No, es que para que sea conversación tenemos que escucharnos”, lo cual fue refutado por Ramírez: “No, es que yo la he escuchado todo el rato, pero es bueno hacer preguntas, dialogar“.

Ante esto Barriga aseguró que estaba en concejo municipal, por lo que no alcanzaría a explicar todo. Gonzalo Ramírez argumentó: “Acá no es que no se hagan las denuncias, la gente ha denunciado, y ustedes como municipio también se pueden hacer cargosde las denuncias y ustedes no lo han hecho. ¿Cuántos móviles de seguridad ciudadana han puesto en este parque? Hay una ausencia del servicio de seguridad. ¿Usted reconoce responsabilidad en eso?”.

Estas palabras no fueron correspondidas por la alcaldesa: “Gonzalo, es increíble la liviandad con la que los conductores de televisión hablan de la seguridad de las comunas” lo que llevó a un tenso debate.

El round en vivo

“Usted debiera estar en los zapatos de un alcalde para saber cómo se vive la delincuencia en cada comuna y las cosas que se tienen que hacer. La mayoría de los municipios está trabajando al 30% o al 40% (…) es bien contradictoria la presencia y la no presencia de los (Carabineros), pero no por ello tenemos que criticar a un sistema. Es muy fácil hablar para criticar y no para solucionar, la solución está en cerrar este parque. Se va a hacer una consulta para poder tomar esta medida”, partió señalando Cathy Barriga.

Ramírez arremetió: “Insisto, respetuosamente, no es que yo me suba arriba de un pedestal y hable de forma liviana. El único afán que tenemos es colaborarle a esta comunidad. Lo único que planteo, es que según dicen los vecinos hace mucho tiempo hay ausencia total”.

Finalmente Barriga cerró el debate: “Es que, Gonzalo, usted es periodista, y si fuera funcionario municipal… ¿tiene las competencias para ir? Somos colaboradores (…) es que es fácil decir ‘no están’. Maipú es comuna de más de 800 mil habitantes, entonces yo comprendo el malestar y preocupación de los vecinos, pero la solución es dar el cierre a un parque. A esto hay que darle una formalidad”.