Francisca Undurraga desclasificó el episodio que la llevó a ser vegetariana

La modelo nacional Francisca Undurraga compartió una publicación en donde explicó cómo fue que llegó a ser absolutamente vegetariana, dejando por completo el consumo de carne.

Esto fue expuesto a través de su cuenta de Instagram, lo cual fue acompañado de un video en donde narró el rescate de un polluelo debajo de la lavadora.

“Ese pequeño pajarito se transformó en mi gran compañía… no puedo describir con palabras todo el amor que nos entregábamos, el uno al otro, yo era todo lo que él tenía y viceversa”, partió señalando en el registro.

Luego continuó: “Cuando lo dejé libre no quería volar, se pegaba a mi. Me dio mucha tristeza dejarlo, pero me tenia que venir a Chile y Hermes tenía que hacer su vida de pajarito libre”.

Tras esta experiencia, Fran tomó la determinación de cambiar su alimentación, hace casi seis meses: “Después de este vínculo, decidí hacerme vegetariana y respetar más aún a los animales. Para mi, ¡son los mejores seres que Dios creo! Infinitamente son muy superiores a los humanos”.

Aquí puedes ver la publicación de Fran Undurraga: