JC Rodríguez lanzó sentida reflexión sobre manifestaciones en Puente Alto: “Más que rabia me da pena”

Durante la jornada de hoy el periodista Julio César Rodríguez compartió una profunda reflexión en “Contigo en la Mañana”, debido a las manifestaciones que ocurrieron el pasado miércoles en Puente Alto.

Recordemos que el día de ayer se produjera una protesta y un ataque a un Servicio de Atención Primaria de Urgencia (SAPU), luego de que un hombre se escondiera en el recinto para no ser linchado.

En este sentido el periodista de CHV realizó una profunda reflexión: “Habría que preguntarse por qué están ahí, en esta ‘parada’. Por qué hay tanta desilusión, tanta frustración, tanta rabia, tanta pena… qué hemos hecho tan mal como sociedad. La política también debe cuestionarse“.

Luego continuó: “Ver estas imágenes más que rabia me da pena. Me da mucha pena porque son todos menores de edad, son chicos po’. Tienen rabia, por algo están ahí ¿Qué les pasa? Están abandonados, no tienen expectativas, no tienen esperanzas. No visualizan un futuro bueno para ellos, para su familia, lo han pasado mal, se sienten dejados de lado. Algo pasa, también hay que pensar en eso y trabajar en eso… no solamente de manera policial, hay que trabajar en cosas más profundas“.

Quien se sumó a esto fue Monserrat Álvarez, quien expresó que la adolescencia debía ser una edad para soñar y que había “una sensación ambiente que es muy opresora para quienes están siendo jóvenes“, con problemas de oportunidades.

“Uno condena la violencia (…) pero solamente la solución represiva o entendiéndolos como delincuentes nunca va a solucionar el problema de fondo“, sumo la comunicadora.

Finalmente JC Rodríguez condenó la violencia, asegurando que con esto “no vamos a conseguir nada”, explicando que también se debía reflexionar sobre el tema. “Hay que darse cuenta que no es solo un tema policial, es un tema muy de fondo. Yo creo que hay mucho abandono, los jóvenes sienten muy pocas expectativas, miran hacia el futuro y ven la cosa muy oscura. Hay que darles claridad. No justificamos la violencia, ni esa ni ninguna, pero sí sabemos que hay temas de fondo y hay que hacerse muchos mea culpa“, cerró.