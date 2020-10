La confesión de Daniela Aránguiz y prohibición de Jorge Valdivia para que fuera a la TV: “Dejé de ir”

La exchica Mekano, Daniela Aránguiz realizó una fuerte revelación respecto a su relación con el volante chileno del Mazatlán, Jorge Valdivia, quien, según ella, no la dejaba asistir a programas de televisión.

“Muchas veces dejé de ir a programas porque a mí me lo prohibían. Y era: ‘voy y tengo la pelea del año, o me quedo en la casa y soy dueña de casa, cuido a los niños, lavo la loza’ y ahí la relación va estar súper buena”, dijo en conversación en el programa Sigamos de Largo de Canal 13.

A estas declaraciones se suma a las que tuvo en el programa con Jordi Castell, en El Aperitivo, donde Daniela aseguró que ella “ha perdonado lo imperdonable” y que muchas veces intentó dejar al “Mago”.

“Ahí entendí muchos miedos míos. Porque yo he perdonado, por qué siempre estoy. Por qué nunca he podido dejarlo, siento que muchas veces he querido, pero estoy muy enamorada de él. Veo mi vida con él, es un compañero de vida que me gusta”, cerró.