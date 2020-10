Marlene de la Fuente interpone denuncia contra Iván Núñez por amenazas

Un complejo momento es el que está viviendo la periodista Marlene de la Fuente, luego de que se enterara por la prensa de que su exesposo, el comunicador Iván Núñez, estaba esperando un nuevo hijo junto a su actual pareja.

En aquella oportunidad, Marlene realizó una sensible publicación en su cuenta de Instagram, donde expresó: “Por favor 🙏 les pido no especular cosas que no he hablado. Todo este tiempo me he mantenido en secreto y no me he referido a mi separación. Lamentable tarde o temprano las cosas salen a la luz y hay cosas que son evidentes y están fuera de mi alcance. No puedo ni tengo cómo pararlas. Espero que entiendan por favor”.

Pero la situación dio un nuevo vuelvo, luego de que se revelara que la periodista interpuso una denuncia contra su exesposo por amenazas.

Según informó Publimetro, el sábado 10 de octubre la profesional se dirigió hasta la 47 Comisaría De Los Dominicos, para interponer una denuncia por amenazas en contra del rostro de Televisión Nacional, luego de que ambos tuvieran una fuerte discusión en la casa de Marlene.

Este recurso llegó hasta la Fiscalía, y se determinó que Carabineros realice rondas preventivas en la casa de la exesposa de Iván Núñez.