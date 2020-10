“Tengo mucho susto del dolor”: Daniella Campos confesó que le encontraron dos tumores en su cabeza

Un difícil momento es el que está viviendo Daniella Campos, según lo informó en el programa “El Aperitivo”, conducido por Jordi Castell.

Según explicó, le encontraron dos tumores en su cabeza, aunque señaló que éstos son benignos: “Te voy a contar que el lunes me operan nuevamente, desgraciadamente. Yo pensé que eso ya había terminado para mí, pero nuevamente vamos a pasar una prueba difícil. El lunes entro a pabellón a primera hora. Tengo dos tumores benignos en los frontales, en mi cabeza“, explicó.

A pesar de esto, sostuvo que su hija es su mayor alegría y motivación para superarlo: “Tiene un ángel, un cariño. Es tan amorosa, me da la alegría que necesito y la fuerza para seguir adelante todos los días”.

“Yo creo que eso a una como que la envalentona, te llena de energía, de valentía, de ganas de volver rápido, de que todo pase. Y ella es mi luz. Es mi luz. No hay nada en este mundo que me atraiga, que me deje aquí más que ella”, complementó.

En esta misma línea, sobre los tumores aseveró que “nadie lo sabe. Nadie sabía, excepto algunas personas de mi familia. De hecho, no todos lo saben”.

“El tumor izquierdo que se llama mucosele, impactó ya el globo ocular y lo está desplazando, entonces estoy en una situación bien particular. Esta pandemia además nos deja muy solos, entonces he tenido que enfrentar este tipo de cosas no con el afecto que uno está acostumbrado, de tus seres queridos. Y además entras a la clínica sola y no puede ir a verte nadie”, detalló.

Finalmente reveló que “sí tengo mucho susto del dolor. Sé a lo que voy, he vivido eso. Y pensé que esta zona (ocular) no me la iban a tocar nunca más. Tienen que sacarme un huesito de la frente, correrme otro de la nariz, pero no va a cambiar mi anatomía. Gracias a Dios todavía hubo la oportunidad de entrar por la nariz”.