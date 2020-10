“Fue el único hombre con el que sí pensé en tener hijos”: La fuerte revelación de Kathy Salosny sobre la maternidad

La animadora Kathy Salosny fue la nueva invitada al programa liderado por Julio César Rodríguez, llamado “Síganme los Buenos”, espacio que es transmitido por Canal VIVE.

En este espacio, la conductora de televisión se refirió a distintos ámbitos de su vida privada, y en específico, al motivo de por qué no decidió ser madre.

“¿La maternidad no es tema para ti? Es que por la pandemia digo”,consultó Julio César, tras lo cual Salosny declaró que “pero ya no poh”.

“Pero tú también… Uno reflexiona”, continuó señalando Rodríguez, siendo interrumpido por la animadora, quien aseguró que “no, no ha sido tema. Fue tema hace muchos años“.

Tras esto, Rodríguez consultó: “Pero ahora, en época de pandemia, que dices ‘chuta, ¿qué hubiese sido si a lo mejor hubiese estado con…?’”.

“Sin duda que uno se hace esas preguntas. ¿Qué hubiese sido? Porque uno ve el tema familiar que se ha acentuado mucho más. Lo veo con mi comadre, con la Constanza, que sus dos hijos son mis ahijados; con mi otra amiga que también su hija es mi ahijada. La otra vez tuve una videoconferencia con la Catalina, de Lota, que es mi chica de World Vision, su cumpleaños y que estaba con toda su familia”, afirmó Kathy.

A esto añadió que “sí son temas que uno los puede reflexionar muy en secreto, muy íntimamente, pero también estoy muy contenta de la forma de vida que yo elegí. Mis perros también son mis niños, mis ahijados son…”.

“¿Pero tiene todo que ver solo contigo?”, volvió a preguntar Julio César, tras lo cual Salosny explicó que “no, tiene que ver con una historia”.

“Ya. De repente este tema siempre que se habla en la tele a veces yo como telespectador quedo picado, ‘pucha, ¿por qué no le siguió preguntando?’, digo yo, por mí en este caso. Entonces, haciendo ese mismo ejercicio, porque siempre el tema termina en ‘¿cómo estás tú?, ¿te sientes bien?’, y creo que el tema es más profundo. A lo mejor es tu historia, también a lo mejor no estuvo nunca ese amor de tu vida para…“, dijo el animador, siendo respondido por Kathy: “Sí estuvo ese amor y sí lo pensamos. Con mucho temor, porque lo que sí…“, contestó.

Posteriormente, Salosny profundizó y explicó que tenía alrededor de 26 años, agregando que “entonces como en esa edad, como proyectándote con esa persona con la que yo viví. Pero siempre en mí había algo muy profundo que tenía que ver con que había una necesidad de sanar y enfrentar una herida muy profunda y una historia muy profunda y compleja. Y si yo no le hincaba el diente a eso, si yo no enfrentaba eso de la manera como lo hice durante tantos años…”.

“La historia de abuso. Entonces si yo no era capaz de entrar en esa temática y todo lo que eso significaba en mi vida, no sé qué hubiera pasado, nunca lo voy a saber”, complementó Salosny.

Asimismo, señaló que “tiene que ver con cómo si no estás sana tú de algo tan tremendo, cómo lo proyectas en un hijo eso. Yo me cuestionaba eso, entonces la vida te empieza a llevar en un camino que tuve que hacerle frente a esta situación”.

“¿Y le hiciste frente solo en esa época o con tu pareja?”, consultó Rodríguez, tras lo cual Kathy afirmó que “no, no conversé mucho con él, y yo creo que eso fue parte el quiebre que nosotros tuvimos. Porque yo entré en un camino paralelo, que tenía que ver directamente con mi sicoanálisis y al mismo tiempo empecé a estudiar teatro y me retiré de la tele, hice un montón de renuncias porque tenía que hacerle frente a esto”.

“En esa terapia larga, dolorosa, pero que me salvó la vida, me fui por un tubo durante 18 años. Se fue mucho tiempo, sicoanálisis cuatro veces a la semana, freudiano al hueso”, fueron parte de sus declaraciones.

“O sea, de los 28 a los 44”, contestó JC. “Sí, claro. Entonces no paré más“, afirmó Kathy en el programa. Posteriormente, Julio precisó que “tú a los 26 se da, porque así es la especie, es la edad de procrear, la edad que tienes una pareja, que te proyectas, todo lo que me dijiste, que me cuadra perfecto”.

“Y estaba enamorada”, contestó la exrostro de Mega, agregando que “vivíamos juntos”. Julio César se detuvo en este tema y le consultó: “”Pero ahí tú sola, porque esta es la parte que quiero despejar, sola te aislaste y dijiste ‘tengo que sanarme de mi tema de abuso, tengo que recuperar mi vida, tengo que volver a estar bien para poder estar bien con alguien más’”.

Tras esto, Salosny afirmó que “sí, es algo que se va fraguando no de una manera tan concreta y tan lúcida, porque tienes muchas complejidades. Pero claro, la lectura es esa, exactamente. Es un camino que empieza a separarme de este otro proyecto, inevitablemente. Porque en esas complejidades no siempre eres lo suficientemente acogida por tu pareja, no siempre esa pareja lo va a entender o tiene por qué entenderlo”.

“Para mí fue súper dolorosa esa ruptura, fue el único hombre con el que yo conviví mucho tiempo, con el que sí pensé en tener hijos y me proyecté. Hice hartas renuncias también, y después de eso como que no…”, afirmó finalmente.