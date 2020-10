Jean Philippe le respondió de manera irónica a usuario que lo comparó con Luis Jara

El periodista Jean Philippe Cretton cada vez que puede le responde a sus seguidores diferentes cosas. El comunicador y animador de Yo Soy de Chilevisión, subió una fotografía en la que uno de sus fans lo comparó con el cantante Luis Jara.

En ese contexto, el usuario le escribió “con el ego de Jurgensen y este petizo, dejan chico al hedonista amateur de Luis Jara“, lo que fue respondido por el rostro de TV: “pero ahora se viene lo peor“.

Pero eso no fue todo, ya que el fans le arremetió: “no me digas que se viene una autografía” y lo que Cretton nuevamente le respondió: “sí, y documentales bien parados sobre mí, porque sino me voy a la chucha”.